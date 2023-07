Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti hanno convenuto che solo partenariati su misura, globali, equilibrati e reciprocamente vantaggiosi tra i paesi di origine, transito e destinazione – sostenuti anche dalle pertinenti organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie, dalla società civile e dal settore pubblico e privato – possono fornire l'ampio consenso, la volontà politica e la capacità finanziaria necessari per affrontare le sfide della migrazione come la migrazione irregolare e lo sfollamento internazionale forzato, comprese le loro cause profonde. Tali partenariati strategici e lungimiranti aiuterebbero a costruire una soluzione strutturale a lungo termine per la gestione sostenibile della migrazione, fornendo al contempo maggiori opportunità di contatti interpersonali. I rappresentanti hanno anche riconosciuto il contributo di una migrazione internazionale regolare e ben gestita allo sviluppo delle società a tutti i livelli e, in questo spirito, si sono impegnati a lavorare insieme coerentemente con un approccio condiviso e differenziato nella pianificazione, mobilitazione dei finanziamenti più adeguati e realizzazione di iniziative e progetti di cooperazione per lo sviluppo dei Paesi di origine e di transito anche per affrontare le sfide connesse ai flussi migratori irregolari nell'area mediterranea allargata, nel Medio Oriente e in Africa, compresi i Paesi di accoglienza dei rifugiati. I partecipanti hanno ribadito il loro impegno ad affrontare le cause della migrazione irregolare e degli spostamenti forzati derivanti dalla fragilità e dall'insicurezza dello Stato, nonché dalle tendenze demografiche, economiche e ambientali. (segue) (Res)