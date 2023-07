Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, lo smaltimento a terra di imbarcazioni improvvisate e non idonee alla navigazione; il recupero o smaltimento di navi utilizzate per la migrazione irregolare; bloccare le forniture di imbarcazioni non sicure o destinate ad essere utilizzate per scopi non sicuri; rafforzare la cooperazione tra dogane e autorità di frontiera; azioni comuni, cooperazione e partenariati operativi tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie per smantellare le reti criminali dedite al traffico di migranti e potenziare le capacità nazionali per la gestione delle frontiere, se del caso; condividere le migliori pratiche e le competenze nella lotta contro la tratta di esseri umani, compresa la protezione delle vittime della tratta di esseri umani; promuovere il coordinamento transnazionale per perseguire contrabbandieri e trafficanti sulla base della loro legislazione nazionale e aggiornarla laddove questa sia inadeguata o assente; adottando misure per colpire gli interessi finanziari di contrabbandieri e trafficanti e ostacolarne l'attività, interrompendo la loro "catena di approvvigionamento", garantendo al tempo stesso la protezione delle vittime della tratta in modo appropriato; misure per identificare, rintracciare, congelare e potenzialmente confiscare i profitti illeciti derivanti dal traffico e dalla tratta di esseri umani in conformità con la legislazione nazionale; incoraggiare partenariati internazionali globali in materia di migrazione e sfollamento internazionale forzato, anche nel campo della riammissione e garantire le migliori condizioni per il reinserimento dei migranti irregolari, coinvolgendo le pertinenti organizzazioni internazionali, unitamente agli sforzi per collegare il reinserimento allo sviluppo locale e affrontare in primo luogo i fattori che costringono i migranti a intraprendere movimenti irregolari; promuovere la mobilità ordinata e legale verso l'Europa e sostenere i processi di integrazione; intensificare le campagne di comunicazione e informazione per sensibilizzare sui rischi e i pericoli della migrazione irregolare e gli sforzi per reprimere la comunicazione online da parte delle reti di tratta e contrabbando in linea con la legislazione nazionale; promuovere politiche volte alla possibile introduzione di adeguati regimi di visti verso i Paesi di origine; garantire procedure di rilascio dei visti accessibili, efficienti e trasparenti da parte dei paesi di destinazione, al fine di promuovere gli scambi interpersonali, in particolare per le categorie che non presentano un rischio di migrazione irregolare; promuovere iniziative e misure per la protezione internazionale delle persone bisognose. (segue) (Res)