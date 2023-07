Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti hanno convenuto che gli effetti negativi del cambiamento climatico costituiscono una minaccia per lo sviluppo sostenibile. Hanno ribadito il loro impegno per l'attuazione dell'Accordo di Parigi e hanno espresso il loro pieno sostegno alla prossima presidenza degli Emirati Arabi Uniti della Cop28 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I partecipanti hanno concordato anche sul nesso clima-energia e sul nesso clima-rifugiati, e hanno convenuto di rafforzare il ruolo dell'Africa, del Mediterraneo e del Golfo come hub per la cooperazione sulle energie rinnovabili. Nell'attuazione di tutte le attività di cooperazione relative al "Processo di Roma", i partecipanti convengono di promuovere un modello di sviluppo diffuso, non sfruttabile e sostenibile nei Paesi di origine e di transito della migrazione irregolare, e di perseguire un approccio integrato e per Paese alle diverse dimensioni dello sviluppo, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con l'Agenda d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, con i Piani nazionali di sviluppo e con gli impegni dell'Accordo di Parigi (contributi determinati a livello nazionale, Ndc); il potenziamento delle iniziative di cooperazione e collaborazione bilaterali, comunitarie e multilaterali già esistenti al fine di evitare duplicazioni con i processi esistenti; migliori opportunità di integrazione tra i settori agricolo, economico e industriale tra i Paesi aderenti all'iniziativa (local content). Con specifico riguardo al continente africano, il sostegno all'Africa nel suo processo di transizione demografica, che richiede ingenti investimenti sia in capitale fisico che umano; rafforzare la cooperazione con i Paesi e le persone vulnerabili ai cambiamenti climatici, facilitando il loro impegno nei processi di transizione giusta e aumentando in modo significativo i finanziamenti accessibili e sostenibili per l'adattamento e la mitigazione, nonché per le perdite e i danni; il sostegno alla "transizione verde" e contrasto agli effetti del cambiamento climatico, anche sulla mobilità umana; lo sviluppo delle energie rinnovabili, incoraggiando e facilitando gli investimenti nelle economie verdi, blu e circolari, anche attraverso il rafforzamento del ruolo dei partenariati pubblico-privato; la promozione degli investimenti nello sviluppo delle infrastrutture, necessari per aumentare la competitività dei prodotti provenienti dall'Africa e ridurre i costi di trasporto; incoraggiare le banche multilaterali di sviluppo a facilitare finanziamenti agevolati, assistenza tecnica e partenariati per i paesi di origine per favorire lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva; e, con specifico riguardo ai rifugiati e ai Paesi ospitanti: garantire la continuazione del sostegno al piano di risposta umanitaria e alle organizzazioni interessate nella fornitura di servizi adeguati. (segue) (Res)