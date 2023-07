Migranti: le conclusioni della Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi impegni mirano a fornire una base ampia, concreta e verificabile per l'azione e la cooperazione tra le parti interessate, nonché per mobilitare partenariati con aziende pubbliche e private e altri soggetti, anche nel settore dell'energia. Pur riconoscendo il nesso umanitario-sviluppo, i partecipanti cercheranno di sfruttare strumenti e programmi finanziari a livello nazionale, regionale e internazionale, dando priorità all'aumento di quelli che si sono già dimostrati efficaci. Condividendo lo spirito, le finalità e l'approccio del “Processo di Roma”, i partecipanti invitano le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto degli statuti e dei regolamenti che ne disciplinano l'attività, a valutare le forme più opportune di sostegno finanziario ai Paesi di origine e di transito per la realizzazione delle suddette iniziative e progetti di cooperazione. Per il finanziamento delle suddette iniziative e progetti di cooperazione relativi al "Processo di Roma", gli Stati e le organizzazioni partecipanti che lo desiderino metteranno a disposizione adeguate risorse finanziarie. I partecipanti concordano che gli impegni contenuti nelle presenti conclusioni saranno definiti in un piano d'azione, tenendo conto di altre iniziative e processi regionali pertinenti. A tale scopo sarà istituita una rete di rappresentanti dei partecipanti alla conferenza che si incontreranno regolarmente per identificare i meccanismi di coordinamento e seguire l'attuazione del piano d'azione. Il piano d'azione sarà specificamente discusso e perfezionato nelle riunioni di follow-up. Questi possono essere previsti in parallelo con i grandi eventi dell'agenda internazionale, come il summit Italia-Africa in autunno, il summit del G20 in India e la Cop 28 negli Emirati Arabi Uniti a novembre-dicembre. I partecipanti cercheranno di integrare il lavoro del "Processo di Roma" nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche nelle organizzazioni pertinenti, tenendo conto anche dei meccanismi e delle piattaforme multilaterali esistenti per il dialogo e la cooperazione, come i Processi di Rabat e Khartum. (Res)