Business news: Brasile, Volkswagen sospende contratto per 800 operai per due mesi

- L'industria automobilistica tedesca Volkswagen ha annunciato una sospensione temporanea dei contratti di lavoro per gli operai dello stabilimento produttivo di Taubaté, nello stato brasiliano di San Paolo. Lo riferisce al quotidiano "G1" il sindacato dei lavoratori metallurgici evidenziando che le misure riguardano circa 800 lavoratori. Secondo il sindacato l'azienda ha deciso la sospensione "per adeguare il volume della produzione alle richieste di mercato, condizionate dagli alti tassi di interesse". In virtù della sospensione dei contratti sarà fermato un turno di produzione per almeno due mesi. Volkswagen ha sospeso l'ultima volta quest'anno le attività a giugno in tre delle quattro fabbriche del Paese a causa della "stagnazione nel mercato automobilistico". (Brb)