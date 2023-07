Business news: Cile, governo firma con Bei accordo per la decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile ha firmato un accordo di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) nel settore dell'energia. Lo ha affermato il ministero dell'Energia cileno attraverso un messaggio su twitter. "Questo accordo fatto in Belgio mira a generare azioni congiunte per sostenere il processo di decarbonizzazione e accelerare la transizione energetica del nostro Paese", ha reso noto il ministero, aggiungendo che sarà promosso anche lo sviluppo e la diffusione sostenibile dell'idrogeno verde e dei derivati, delle fonti rinnovabili, di tecnologie di accumulo, efficienza energetica ed mobilità elettrica. (Abu)