Business news: Brasile, H&M annuncia apertura punti vendita a partire dal 2025

- La multinazionale svedese dell'abbigliamento e accessori H&M ha annunciato l'apertura dei propri punti vendita fisici e online in Brasile a partire dal 2025. Lo riferisce la società in una nota. "Siamo entusiasti di annunciare che apriremo il nostro primo negozio e lanceremo il servizio online in Brasile nel 2025. Abbiamo avuto un buono sviluppo in America latina e vediamo un grande potenziale in Brasile. Questo è un passo molto entusiasmante e non vediamo l'ora di portare il concetto di moda, qualità e sostenibilità di H&M al miglior prezzo a molti clienti nel paese", afferma l'amministratrice del gruppo, Helena Helmersson. Secondo le anticipazioni l'ingresso di H&M in Brasile dovrebbe iniziare con l'apertura di negozi nelle principali città della regione sud-est del Paese (San Paolo e Rio de Janeiro) con l'obiettivo di allargare la presenza in tutto il Paese. H&M ha aperto il suo primo negozio in America Latina in Messico nel 2012, e oggi è presente anche in Perù, Uruguay, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama e Costa Rica. Con una popolazione di oltre 210 milioni di persone in Brasile e un forte apprezzamento per la moda, esiste - sostiene la società - un notevole potenziale di espansione nel mercato. (Brb)