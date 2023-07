© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 18,4 per cento dei voti scrutinati, il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) è vantaggio alle elezioni generali con il 32,6 per cento dei voti davanti al Partito popolare (Pp) al 29,6 per cento. La terza forza politica del Paese è Vox con l'11,6 per cento davanti alla piattaforma di sinistra Sumar della ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, all'11,1 per cento. (Spm)