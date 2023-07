Business news: Messico, negli ultimi tre anni Telefonica ha stanziato 762 milioni euro nella filiale Pegaso Pcs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni l'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha effettuato un totale di sette aumenti di capitale nella sua filiale messicana Pegaso Pcs, per un importo complessivo di 762 milioni. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'ultimo aumento di capitale è avvenuto nel gennaio 2023 con una iniezione di 113 milioni di euro. Nel 2022, a giugno e a settembre, la società aveva effettuato diversi aumenti di capitale per un importo complessivo di 98 milioni di euro. Nella relazione finanziaria annuale, Telefonica ha rilevato che l'utile operativo in Messico nel 2022 è stato negativo per 176 milioni di euro, in calo rispetto ai 339 milioni di euro del 2021. In questo caso, l'operatore ha sottolineato che il risultato migliore è parzialmente influenzato dalla minore base ammortizzabile di Telefonica Messico dovuta alla trasformazione del modello operativo. (Spm)