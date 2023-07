Business news: ministro Finanze Brasile, rallentamento economia causato da tassi di interesse troppo alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha dichiarato che la contrazione dell'attività economica del Paese del 2 per cento registrata a maggio era "prevista" dal governo a causa del "lungo periodo con tassi di interesse reali molto elevati (oggi il tasso di interesse di riferimento, Selic, è al 13,75 per cento)". "Il rallentamento economico previsto dalla Banca centrale (Bc) è molto profondo e dobbiamo stare molto attenti a cosa potrebbe accadere se i tassi di interesse rimanessero superiori al 10 per cento reale all'anno", ha affermato in una dichiarazione alla stampa. Secondo Haddad "c'è spazio" perché nel corso della prossima riunione il Comitato di politica monetaria della Bc (Copom) tagli il tasso di oltre lo 0,25 per cento annuo. "L'attuale situazione è molto pesante per l'economia", ha concluso. (Brb)