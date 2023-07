Business news: Brasile, apre a Rio de Janeiro centro Ue per lotta alla contraffazione delle griffe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato a Rio de Janeiro, in Brasile, un ufficio dell'Unione europea (Ue) che coordinerà le iniziative del programma IP Key per il contrasto alla commercializzazione di prodotti con marchio contraffatto. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico". L'obiettivo dell'apertura della sede della struttura di protezione della proprietà intellettuale dell'Ue (Euipo) è intensificare lo scambio di esperienze e buone pratiche con autorità e aziende brasiliane e degli altri Paesi del Mercosur (Argentina, Paraguay e Uruguay). La contraffazione è tema di preoccupazione per le grandi aziende e griffe soprattutto della moda e accessori di lusso. Non sono esenti anche altri prodotti come giocattoli e medicinali. Le stime evidenziano che a livello globale il 2,5 per cento del commercio internazionale è occupato da prodotti contraffatti, per un valore di oltre 400 miliardi di dollari. (Brb)