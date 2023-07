Business news: Fernandez conversa con Georgeva, "lavoriamo per chiudere accordo" Argentina-Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha avuto questa mattina un colloquio con la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgeva, ribadendo l'impegno del governo per arrivare a chiudere le trattative in atto. "Stiamo lavorando a pieno regime per cercare di trovare un accordo", ha detto Fernandez a "Radio 10". "Preferisco lasciare che lavorino coloro che stanno negoziando e non parlare attraverso i media. Non voglio anticipare nulla. Questa mattina ho parlato con Kristalina, abbiamo scambiato alcune idee e spero si possa procedere", ha aggiunto. "Tutti i negoziati con il Fondo cono difficili, dal momento che ognuno cerca di salvaguardare le proprie posizioni", ha insistito il presidente. "Ieri sera ho parlato con (il ministro dell'Economia, Sergio) Massa, particolarmente coinvolto nelle trattative", ha spiegato il capo dello Stato rivelando di aver trattato la questione con i leader europei incontrati a Bruxelles a inizio settimana, in occasione del vertice Ue-Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac): "tutti hanno capito e sostengono la posizione dell'Argentina", ha detto. (Abu)