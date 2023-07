Ucraina: Meloni, condanno mancato rinnovo accordo grano e attacco a cattedrale Odessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condanno fermamente sia il mancato rinnovo dell'accordo sul grano sia l'attacco alla cattedrale di Odessa. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. “Usare la materia prima come arma è un'offesa all'umanità, la comunità internazionale deve essere attenta in questa fase a offrire massimo sostegno ai Paesi africani”, ha detto Meloni. “L'attacco alla Cattedrale di Odessa è stato un colpo al cuore: un simbolo di cristianità e di pace”, ha detto Meloni. “Siamo pronti a mettere a disposizione dell'Ucraina tutte le nostre maestranze, ed è un segnale molto importante in questo momento”, ha aggiunto la premier. (Res)