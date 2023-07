Spagna: Gamarra (Pp), massima prudenza, sarà grande giornata elettorale, saremo prima forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con tutta la "logica prudenza" dovuta allo scrutinio appena iniziato, dal Partito popolare "crediamo che questa sarà una grande giornata elettorale perché recupereremo" la posizione di prima forza politica della Spagna. Lo ha detto la segretaria generale del Pp, Cuca Gamarra, in alcune dichiarazioni dalla sede nazionale di via Genova nel commentare la chiusura delle urne. "Le votazioni sono state più difficili che mai, sia per le date che per le temperature", ha spiegato Gamarra che ha voluto ringraziare i cittadini per "l'esempio civico" dimostrato. "A noi spagnoli è stato chiesto chi vogliamo che sia il nostro prossimo presidente del governo spagnolo, e la risposta chiara e maggioritaria è Alberto Nunez Feijoo", ha sottolineato. (Spm)