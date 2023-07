Business news: Brasile, organismo controllo fiscale Senato prevede crescita pil al 2,28 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile dovrebbe crescere del 2,28 per cento nel 2023. E' quanto stima l'Istituto fiscale indipendente (Ifi), organismo di monitoraggio della politica fiscale del Senato, nella relazione di accompagnamento fiscale pubblicata oggi, 20 luglio. La proiezione è dell'1,28 migliore rispetto all'1 per cento previsto nella precedente relazione pubblicata a maggio. La revisione al rialzo è influenzata dai risultati registrati dell'economia del Paese nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il Pil è cresciuto del 4 per cento su anno e dell'1,9 per cento rispetto al quarto trimestre del 2022, grazie principalmente dall'andamento del settore agricolo. Influenzano in positivo anche le aspettative di una riduzione dei tassi di interesse (attualmente al 13,75 per cento) a partire da agosto e i dati positivi sul mercato del lavoro e le politiche di redistribuzione del reddito (Brb)