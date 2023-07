Business news: ambasciatore Messico in Italia in visita a quartier generale Bonatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati più di dieci anni da quando Bonatti, general contractor internazionale al servizio dell’industria dell’Oil & Gas e Power, è approdata in Messico. La visita dell’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba Zepeda alla sede Bonatti di Parma dà rilievo a un percorso nel Paese, vera pietra miliare della storia dell’azienda, che coincide con il compimento di un modello di business che nel corso degli anni si è rivelato vincente. “Noi andiamo per lavorare e rimanere nel Paese” sono le parole che recitavano convinte le persone di Bonatti quando nel 2011 iniziò l’avventura messicana. Gli uomini e le donne di Bonatti hanno saputo creare in Messico una realtà capace sia di «concretizzare» gli investimenti dei principali operatori dell’energia, sia di integrarsi completamente nel tessuto socioeconomico del Paese. “Ringrazio Bonatti per l’invito qui a Parma nella sua sede principale e sono onorato di essere qui”, dichiara l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba Zepeda, che prosegue: “porto il riconoscimento e la gratitudine sia di tante famiglie messicane che hanno un lavoro grazie a questa azienda, sia del governo messicano che rappresento in Italia”. “Bonatti è forte se il Messico è forte", sottolinea l’Amministratore delegato di Bonatti Andrea Colombo. "Dal 2012 è stata la spina dorsale per l’azienda con livelli fino al 20-30 per cento del fatturato complessivo e oggi stiamo gareggiando su progetti molto importanti che – se riusciremo ad acquisirli – potrebbero consentirci di aumentare ulteriormente le nostre attività nel Paese”. Affermarsi nel Paese non è stato un percorso non semplice, come ricorda il direttore commerciale di Bonatti, Roberto Castelli: “Nel 2011-2012 l’approccio al mercato messicano non è stato semplice. I progetti di nostro interesse erano tutti “fast track” e non essendo presenti nel Paese con personale e mezzi era molto difficile essere invitati da società di alto livello. Il primo progetto ci venne assegnato da Enagas, nostro cliente storico: era il Gasoducto Morelos, che ci ha permesso di mobilitarci nel Paese e iniziare a lavorare. Da qui in poi abbiamo saputo acquisire progetti importanti per clienti come Sempra e Transcanada, garantendo loro l’esecuzione rapida di progetti di pipeline e di stazioni di compressione. A questo tipo di progetti, in cui siamo oggi tra i leader assoluti nel Paese, si è aggiunta la realizzazione di tre importanti aree di stoccaggio carburanti per Sempra, portandoci a una produzione complessiva in Messico di oltre 2 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni”. (Com)