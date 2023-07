© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con appena lo 0,6 per cento dei voti scrutinati sui seggi del Senato spagnolo, il Partito popolare (Pp) è in vantaggio con 97 seggi sul Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che si ferma a 59. Un dato in controtendenza rispetto al Congresso dei deputati dove con il 33,6 per cento delle schede il Psoe è in testa con 131 seggi pari al 32,8 per cento dei voti. (Spm)