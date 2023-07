Business news: Brasile, Mercedes sospende contratti operai per bassa domanda veicoli commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria automobilistica tedesca Mercedes-Benz ha annunciato la proroga fino al 31 agosto della sospensione temporanea dei contratti di lavoro per gli operai dello stabilimento produttivo di San Bernando do Campo (nello stato di San Paolo). La decisione, che riguarda i lavoratori delle linee di produzione dei camion, si deve "all'attuale livello della domanda di veicoli commerciali nel mercato brasiliano". "E' importante chiarire che non abbiamo fermato la produzione, ma stiamo operando su un solo turno e regolando i volumi", riferisce Mercedes. Le iniziative, previste dal contratto, sono adottate d'accordo con i sindacati. (Brb)