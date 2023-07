Migranti: Meloni, non è solidale fare entrare tutti e poi non occuparsene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è solidale fare entrare tutti i migranti ma poi non occuparsi di loro. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. “Noi immagiamo quote più alte rispetto al passato e fuori quota finiscono coloro che hanno fatto percorsi di formazione lavorativa concordati”, ha detto Meloni. “E' vero che c'è bisogno di immigrazione in Europa, ma ciò vale se la gestisci”, ha detto la premier. (Res)