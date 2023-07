Migranti: Meloni, Italia gestisce dossier in modo conveniente a tutta l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia cerca di gestire il fenomeno migratorio in modo conveniente a tutte le nazioni europee. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. “Negli anni abbiamo scaricato il problema sul vicino e secondo me non è il modello. Io ho sempre detto: lavoriamo sulla dimensione esterna e sui partenariati strategici con i Paesi africani, così possiamo gestire il fenomeno migratorio, ma attraveso percorsi legali”, ha detto Meloni. (Res)