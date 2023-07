© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ci sarà un confronto sulla Cina ma non nello specifico sul memorandum della Via della Seta: “la questione non mi è mai stata posta”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. (Res)