© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa ci sono diversi attori che lavorano per la destabilizzazione. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. “Sto portando questo tema in tutte le sessioni internazionali e creedo che sia il ruolo dell'Italia, vista anche la presidenza del G7 del 2024”, ha detto Meloni.(Res)