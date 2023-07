Regeni: Meloni, questione non è archiviata, continueremo a occuparcene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione di Giulio Regeni non è archiviata e continueremo a occuparcene come è avvenuto nel caso di Patrick Zaki. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa conclusivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo che si svolta oggi alla Farnesina. “La grazia a Zaki è frutto di una serietà italiana, di rispetto che l'Italia ha ferso altre nazioni sovrane e continuiamo a fare anche lì il nostro meglio”, ha detto Meloni. “A chi chiede quanto ci è costato riportare in Itaia Patrick Zaki rispondo: è solo diplomazia” e “un grande risultato che mostra il rispetto nei confronti dell'Italia”. (Res)