Zaki: premier Madbouly a “Nova”, grazia messaggio volontà rafforzare rapporti con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia a Patrick Zaky è un chiaro messaggio di come l'Egitto vuole rafforzare la nostra già stretta relazione con l'Italia. Lo ha detto il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in un'intervista ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza internazionale su migrazioni e sviluppo in corso alla Farnesina. “L'Egitto ha rispettato la sua Costituzione e sinché il caso di Patrick Zaki era in fase di valutazione del tribunale non era possibile interferire”, ha detto il premier egiziano. “Una volta che la Corte ha preso la sua decisione definitiva il presidente ha preso la decisione di utilizzare il prerequisito a lui concesso concedere la grazia”, ha aggiunto Madbouly.(Res)