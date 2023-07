Ue-Emirati: von der Leyen vede presidente bin Zayed, aumentare cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a margine della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso a Roma. “Abbiamo discusso su come aumentare la cooperazione bilaterale e incrementare il commercio”, ha scritto von der Leyen su Twitter commentando l'incontro con il presidente emiratino. “Abbiamo anche discusso di come gli Emirati Arabi Uniti come ospiti della Cop28 e l'Ue possano unire le forze per affrontare il cambiamento climatico. Siamo profondamente impegnati in questi sforzi”, ha detto von der Leyen. (Res)