Migranti: premier Libano, “solidarietà di Berut deve essere riconosciuta”

- Anche se il Libano “non ha ratificato la convenzione del 1951 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la sua flessibilità e la sua solidarietà per offrire aiuto ai siriani durante il conflitto dovrebbero essere riconosciute”. Lo ha dichiarato il primo ministro libanese uscente, Nagib Miqati, durante il suo intervento alla Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo tenutasi oggi a Roma, come riferisce l’agenzia di stampa “Nna”. Miqati, infatti, ha sottolineato che “con risorse molto limitate e una grave mancanza di opportunità di lavoro nel Paese, i Libanesi hanno accolto i rifugiati a braccia aperte e hanno condiviso con loro tutto ciò che avevano per aiutarli in questi tempi difficili”. “Come ben sapete, il conflitto in Siria ha costretto milioni di persone a fuggire dalle loro case, cercando sicurezza e rifugio nei paesi vicini, come il Libano. Tuttavia, la domanda principale è: cosa si immaginano questi rifugiati per il loro futuro? Vedono il Libano come la loro patria permanente, o aspirano ad arrivare in Europa in cerca di migliori opportunità e stabilità? La risposta è complessa e varia a seconda delle aspirazioni individuali, e oggi dobbiamo tutti comprendere queste speranze e aspirazioni per sviluppare politiche adeguate per affrontare questa questione”, ha aggiunto. Secondo Miqati, inoltre, “poiché il conflitto in Siria è terminato, abbiamo bisogno di pianificare il ritorno sicuro e garantito di tutti i rifugiati nei loro paesi d'origine. Le organizzazioni internazionali e gli enti donatori devono ridirigere questi fondi, invece di finanziare la permanenza dei rifugiati in Libano, per aiutare e agevolare il ritorno degli individui e delle famiglie che scelgono di tornare a casa”. “Il Libano, un piccolo Paese, con una popolazione di circa cinque milioni di persone, sta ora sostenendo l’accoglienza di circa 2 milioni di rifugiati siriani. In proporzione, sarebbe come se l'Italia ospitasse 20 milioni di rifugiati. Questo onere sproporzionato sta esercitando una pressione enorme sull'economia e sul tessuto sociale del Paese, che è già gravemente colpito da una crisi economica e finanziaria senza precedenti”, ha aggiunto. Commentando la risoluzione adottata dal Parlamento europeo lo scorso 12 luglio, Miqati ha affermato che “invece di riconoscere la flessibilità del Libano e il suo impegno, insieme alle Forze armate, nell'affrontare la crisi dei rifugiati, ci troviamo ad essere biasimati o, per meglio dire, puniti per la nostra ospitalità e i nostri sforzi. Pertanto, desidero esprimere nuovamente la delusione del Libano riguardo all'ultima decisione del Parlamento dell'Unione europea., che rappresenta una chiara violazione della sovranità libanese e non tiene conto delle preoccupazioni e delle aspirazioni della popolazione”. (Lib)