Migranti: von der Leyen vede Grandi (Unhcr), impegnati in protezione dei rifugiati

- La Commissione europea è impegnata nella protezione dei rifugiati. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen commentando l'incontro con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi a margine della Conferenza internazionale su migranti e sviluppo in corso oggi alla Farnesina, a Roma. “Questo è il motivo per cui vogliamo creare partenariati olistici con i paesi partner, dalla gestione della migrazione alla protezione, con un approccio basato sulle rotte”, ha scritto von der Leyen. (Res)