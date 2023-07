Sudafrica: fonti stampa, Ramaphosa non invita al vertice Brics né Macron né i leader di Usa e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa non ha invitato al vertice di capi di Stato e di governo del gruppo Brics di fine agosto né il presidente francese Emmanuel Macron, né i leader di Stati Uniti e Regno Unito. Lo scrive il sito di informazione “News 24”, secondo il quale in qualità di presidente del gruppo cui aderiscono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica Ramaphosa avrebbe inviato in tutto 70 inviti al vertice, fra i quali 54 a Paesi africani. il vertice di agosto, in agenda a Johannesburg, sarà il più grande incontro di capi di Stato e di governo del Sud del mondo negli ultimi anni. Tra gli invitati c'erano i leader di 54 paesi africani. Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, ha fatto sapere di recente che parteciperà in videoconferenza al vertice, mettendo a tacere settimane di voci su un suo arrivo a Johannesburg nonostante il mandato di cattura spiccato contro di lui dalla Corte penale internazionale (Cpi) per l'invasione dell'Ucraina e la guerra avviata a febbraio del 2022. In presenza, il governo russo sarà rappresentato dal suo ministro degli Esteri, Sergej Lavrov. (segue) (Res)