Sudafrica: fonti stampa, Ramaphosa non invita al vertice Brics né Macron né i leader di Usa e Regno Unito (2)

- A marzo la Cpi ha emesso un mandato di arresto per Putin a seguito dell’invasione dell’Ucraina del febbraio 2022, cosa che avrebbe teoricamente obbligato le autorità del Sudafrica – firmatarie dello Statuto di Roma – ad arrestare Putin una volta giunto sul loro territorio. Pochi giorno dopo l'annuncio, tuttavia, la ministra degli Esteri sudafricana Naledi Pandor aveva dichiarato che il suo governo avrebbe consultato Mosca prima di prendere in considerazione qualsiasi azione, e le Forze armate del Paese africano avevano messo in chiaro che non avrebbero disposto alcun arresto ai danni del presidente russo qualora si presenti sul territorio. “Il Sudafrica dovrà esaminare le disposizioni esistenti della nostra legislazione e dovremo anche discutere come gabinetto e con i nostri colleghi della Federazione Russa per determinare la via da seguire”, aveva affermato Pandor, criticando la decisione della Cpi di emettere il mandato d’arresto e affermando che il Sudafrica è preoccupato per i “doppi standard” della corte internazionale che, a suo dire, tende a prendere di mira alcuni leader e chiudere un occhio su altri. In precedenza, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa aveva dichiarato che l’arresto di Putin, qualora avesse deciso di partecipare al vertice Brics, sarebbe stata da considerarsi una dichiarazione di guerra contro la Russia. “La Russia ha chiarito che arrestare il presidente in carica sarebbe una dichiarazione di guerra. Sarebbe incoerente con la nostra Costituzione rischiare di entrare in guerra con la Russia”, ha affermato Ramaphosa in una deposizione scritta inviata al tribunale dopo che il principale partito di opposizione, l’Alleanza democratica (Da), ha intentato un ricorso per costringere il governo a garantire l’arresto e la consegna di Putin. (Res)