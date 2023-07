Malta-Libia: incontro fra Abela e Dabaiba a Roma, impegnati a rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier maltese Robert Abela ha incontrato a Roma il primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, a margine della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso alla Farnesina. “Con la Libia rimaniamo impegnati a lavorare per promuovere le nostre interconnessioni energetiche, per rafforzare la nostra cooperazione economica”, ha scritto Abela su Twitter. “Anche la lotta alla tratta di esseri umani rimane una priorità”, ha aggiunto il premier maltese. (Res)