Migranti: premier Giordania, “ignorare i bisogni dei rifugiati acuirà la crisi”

- Il fatto di “ignorare le esigenze dei rifugiati in una parte del mondo porterà a un'aggravarsi della crisi legata al fenomeno migratorio in altre regioni”, come dimostrano le statistiche delle Nazioni Unite, secondo le quali “l'anno scorso si è registrato un aumento del numero di siriani che hanno lasciato la Giordania per l'Europa attraverso paesi terzi”. Lo ha dichiarato il primo ministro della Giordania, Bisher al Khasawneh, durante il suo intervento alla Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo, tenutasi oggi a Roma, come riferisce l’emittente televisiva statale “Al Mamlaka”. La Giordania, ha spiegato Khasawneh, ospita attualmente oltre 1,3 milioni di siriani, dei quali solo il 10 per cento vive in campi profughi, il che dimostra che Amman è riuscita, nel complesso, a offrire loro una vita dignitosa. Tale successo, tuttavia, è stato reso possibile dai finanziamenti internazionali, in assenza dei quali il carico avrebbe superato le possibilità della Giordania. “Il Programma Alimentare Mondiale è un partner chiave per soddisfare le esigenze dei rifugiati, fornendo piccole ma importanti sovvenzioni a centinaia di migliaia di profughi, che tuttavia non potranno contare su questo sostegno nel mese di settembre, poiché non ci sono i fondi necessari per continuare”, ha spiegato. “Investire nei rifugiati significa investire nella nostra sicurezza collettiva”, ha aggiunto, sottolineando che “i muri non fermeranno l'immigrazione in Europa, ma solo eliminando le circostanze che spingono i rifugiati a lasciare le loro case, potremo fornire loro i mezzi per una vita dignitosa nei Paesi vicini, fin quando le condizioni saranno favorevoli per il loro ritorno in patria”. “L’accoglienza dei rifugiati”, ha spiegato Khasawneh, “sta cominciando a gravare sia sulla Giordania, sia sugli altri Paesi ospitanti, a causa della riduzione del sostegno internazionale. Quest'anno, il finanziamento internazionale per il piano di risposta della Giordania alla crisi siriana è stato solo del 6,8%, rispetto al 33% dell'anno scorso e al 64% del 2016”. Per questo, il premier giordano ha sottolineato l'importanza di un continuo sforzo collettivo della comunità internazionale. (Res)