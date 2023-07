Israele: presidente Herzog incontra il premier Netanyahu in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, di ritorno dalla sua visita ufficiale negli Stati Uniti, incontrerà il primo ministro, Benyamin Netanyahu, presso lo Sheba Medical Center, a Tel Aviv, dove si trova attualmente ricoverato dopo un intervento per l’impianto di un pacemaker. Secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, in precedenza, Herzog aveva annunciato che avrebbe fatto un ultimo tentativo per favorire l’avvio di negoziati tra la coalizione di governo e le forze politiche di opposizione, al fine di trovare un consenso sul progetto di riforma del sistema giudiziario. (Res)