Ambiente: ministra Energia francese accusa Russia per mancato accordo a riunione G20

- La Francia ha puntato il dito contro la Russia per il mancato accordo su un calendario per ridurre gradualmente l'uso di combustibili fossili (petrolio, gas, carbone) durante la riunione di Goa, in India, fra i ministri dell'Energia dei Paesi del G20. "Sono profondamente dispiaciuta che non ci sia stata alcuna dichiarazione congiunta alla fine di questo incontro, in particolare a causa della Russia", ha detto domenica Agnès Pannier-Runacher, ministra per la Transizione energetica francese citata dalla stampa d'oltralpe. La dichiarazione finale della riunione dei ministri del G20 pubblicata ieri fa riferimento ai disaccordi tra i Paesi membri sul futuro dei combustibili fossili e non menziona nemmeno il carbone, uno dei maggiori contributori al riscaldamento globale.(Res)