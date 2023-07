© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 18 l'affluenza alle elezioni generali in corso oggi in Spagna si è attestata al 53 per cento, in calo di quasi 4 punti rispetto alla stessa ora del 2019. Un dato in controtendenza rispetto a quello delle 12 quando era stata superiore di 2,4 punti percentuali.(Spm)