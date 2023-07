Migranti: ministro Esteri Turchia, “migrazione irregolare è sfida condivisa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fenomeno della migrazione irregolare “è una sfida condivisa, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo”, il che rende “fondamentale la cooperazione regionale” per affrontarne l’impatto. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, nel suo intervento alla Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo, tenutasi oggi a Roma, come riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. Fidan, inoltre, ha sottolineato l’importanza dell’impegno per “fermare le migrazioni alla fonte, tentando di risolvere i conflitti e le crisi economiche” dei Paesi di origine. Il capo della diplomazia di Ankara, inotlre, ha posto lìaccento sulla necessità di “condividere il carico tra i Paesi”, invitando tutti gli Stati a “prevenire manifestazioni di ostilità nei confronti degli stranieri e i crimini legati all’odio, promuovendo, al contrario, una cultura di tolleranza e di tutela della dignità umana”. Come spiega il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”, infatti, per Ankara, la causa principale dei flussi migratori risiede nell’“ingiustizia internazionale”, ossia nello squilibrio della distribuzione delle ricchezze a livello mondiale. Per questo, per risolvere le crisi legate alle migrazioni illegali, occorre migliorare le condizioni di vita nei Paesi di provenienza, oltre che favorire il rimpatrio volontario dei migranti irregolari “intercettati”. (Tua)