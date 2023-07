Mediterraneo: Montaruli (Fd'I), successo conferenza Roma manda sinistre in tilt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza di oggi a Roma su immigrazione e sviluppo "ha tanti meriti: l’affermazione dell’Italia protagonista nello scenario europeo e internazionale, un ruolo leader per il mediterraneo, strategia sull’immigrazione regolare, lotta su più fronti dei trafficanti di uomini, un piano Mattei per l’Africa. Infine, non per ultimo, sbugiardare chi fa opposizione a suon di preconcetti ideologici privi di fondamento. Il governo Meloni si sta dimostrando il più attivo nella storia recente italiana per la crescita lo sviluppo e la prosperità e quindi la libertà dei popoli in difficoltà, dimostrando solidarietà’ nei confronti dell’Africa non lasciandola sola davanti alla criminalità o a chi intende sfruttarla. Ancora una volta Giorgia Meloni sta mostrando la sua statura da statista rispetto alla politica degli anni passati". Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. (Rin)