Mediterraneo: Caiata (Fd'I), Meloni voce guida nel contrasto a trafficanti vite

- "La voce del presidente Meloni guida l'Europa e il Mediterraneo nel contrastare il traffico di vite umane. Ma per riuscirci, per essere davvero all'altezza della sfida, 'tra Europa e Mediterraneo deve esserci un dialogo tra pari', come ha sottolineato il nostro presidente Meloni nel corso della conferenza internazionale sullo sviluppo e la migrazione tenutasi alla Farnesina in presenza dei più importanti capi di Stato dell'area". Lo dichiara, in una nota, l'onorevole Salvatore Caiata, presidente dell'Ince. "Solo unendo le nostre forze - continua il deputato di Fratelli d'Italia - potremo contrastare la rete dei trafficanti. Per questo la via indicata dalla nostra Premier va perseguita con reale condivisione di intenti. L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti, ma soprattutto le vite di chi, mosso dalla disperazione, attraversa il mediterraneo senza certezze. La presenza delle delegazioni di quasi tutti i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, oltre agli Stati Ue di primo approdo, e di alcuni rappresentanti degli Stati del Golfo e del Corno d'Africa - conclude il segretario della commissione Affari esteri di Montecitorio - sono la riprova che solo uniti possiamo farcela e, come sottolineato dal nostro Presidente, ora è arrivato il momento di agire". (Rin)