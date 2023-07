Ucraina: Urso riceve capo staff Zelensky, imprese italiane possono favorire cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha ricevuto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, arrivato oggi in visita a Roma. "Con Andriy Yermak abbiamo condiviso il ruolo importante che le imprese italiane possono avere da subito per accrescere la cooperazione con l'Ucraina in vista della ricostruzione del Paese", ha scritto Urso su Twitter. (Res)