Egitto: Al Sisi, focus su tassi di crescita elevati e risultati eccezionali

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha chiesto di attuare tassi di crescita "elevati e progressivi", di "accelerare lo sviluppo sostenibile e perseguire risultati eccezionali" nell'economia del paese. In un discorso trasmesso in diretta televisiva in occasione dell'anniversario della "Rivoluzione di 23 luglio", il presidente egiziano ha detto che lo Stato "sta compiendo ogni sforzo ed energia per fornire nuove opportunità di lavoro, aumentare il reddito dei cittadini e stabilire nuovi percorsi per lo sviluppo e la crescita dell'economia in linea con i tempi". Svilupperemo l'essere umano dal punto di vista educativo, sano e culturale parallelamente alla costruzione e allo sviluppo, ha continuato Al Sisi, aggiungendo che il popolo egiziano ha sopportato molto di fronte a numerose crisi che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. (Cae)