Migranti: premier Egitto a "Nova", servono programmi sviluppo che scoraggino partenze

- É necessario affrontare il problema dell'immigrazione da tutti i punti di vista, “adottando una visione integrata” e programmi di sviluppo che scoraggino i giovani africani a partire. Lo ha detto il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in un'intervista ad “Agenzia Nova” a margine della Conferenza internazionale su migrazioni e sviluppo in corso alla Farnesina. “Son molto onorato di rappresentare Egitto a questa conferenza. Abbiam discusso con i leader dei Paesi del Mediterraneo delle grandi sfide che abbiamo di fronte”, ha detto il premier egiziano. Secondo Madbouly è necessario incoraggiare “lo sviluppo economico nella sponda sud del Mediterraneo e la migrazione legale. Oggi si è discusso molto di queste iniziative, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha proposto di stabilire un fondo per finanziamento di questi programmi”, ha aggiunto il premier egiziano. (Res)