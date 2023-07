Israele: premier Netanyahu, “domattina raggiungerò i miei amici alla Knesset” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito di unità nazionale, Benny Gantz, ha esortato la coalizione di governo a fermare la proposta di legge e a procedere solo attraverso il consenso e gli accordi tra i partiti. “Un accordo parziale o la ‘ragionevolezza’ non risolverebbero la crisi se il progetto di legge è solo il primo passo di una rivoluzione più grande che investe il modo in cui Israele è governato”. La Federazione generale del lavoro, Histadrut, il principale sindacato del Paese, ha annunciato intanto di aver inviato una proposta al premier, che limiterebbe la portata del principio di “ragionevolezza”. I tribunali, di conseguenza, non potrebbero annullare decisioni del governo in base a tale criterio se queste riguardano “questioni politiche” e sono state approvate dal Consiglio dei ministri. Inoltre, ai giudici sarebbe impedito di intromettersi sulla nomina di ministri e viceministri. “Tutte le altre decisioni dei ministri continueranno a essere sottoposte a revisione giudiziaria, incluso il criterio di ragionevolezza”, sostiene Histadrut, aggiungendo che i cambiamenti non entreranno in vigore fino a quando non verrà formato un nuovo governo dopo le prossime elezioni. La proposta prevede inoltre di riprendere i colloqui tra i rappresentanti della coalizione e dell'opposizione per raggiungere un accordo “sulle altre questioni”. La proposta di Histadrut, tuttavia, è stata respinta sia dal partito di Netanyahu, Likud, sia dal Partito laburista, sia dai principali organizzatori delle proteste, che hanno rifiutato qualsiasi “compromesso per il quale Israele diventi alla fine una dittatura”. (segue) (Res)