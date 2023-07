Israele: premier Netanyahu, “domattina raggiungerò i miei amici alla Knesset” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano intanto le proteste nel Paese, in particolare a Gerusalemme, dove i manifestanti, che si erano accampati con le tende nel parco Sacher, vicino alla Knesset, hanno effettuato una preghiera collettiva per l’unità presso il Muro del pianto. A Tel Aviv, invece, è previsto per le 18 di oggi un raduno a Kaplan Street dei sostenitori del progetto di riforma del sistema giudiziario. Tra i principali relatori ci saranno il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, il ministro dell’Istruzione, Yoav Kisch, e il ministro della Cooperazione regionale, David Amsalem. Per il ministro della giustizia, Yariv Levin, invece, è previsto un intervento in videoconferenza dalla Knesset. (Res)