Russia-Vaticano: Sevastianov (Vecchi credenti), Francesco pronto a incontrare Kirill in aeroporto di Mosca

- Papa Francesco avrebbe proposto un incontro al patriarca russo Kirill in aeroporto a Mosca quando sarà di ritorno dal suo viaggio apostolico in Mongolia, previsto fra il 31 agosto e il 4 settembre prossimi. È quanto affermato dal presidente dell'Unione mondiale dei Vecchi credenti, Leonid Sevastianov, citato dall'agenzia di stampa russa “Tass”. Secondo Sevastianov, il luogo dell'incontro essendo un aeroporto "è considerato una zona territoriale di transito, neutrale", e non sarebbe quindi considerabile come un "incontro in Russia". Il presidente dell'Unione mondiale dei Vecchi credenti ha aggiunto che papa Francesco propone di incontrare Kirill in uno degli aeroporti di Mosca, Domodedovo oppure Vnukovo, quando l'aereo del pontefice si fermerà per fare rifornimento di carburante. Sevastianov, noto per la sua vicinanza a Kirill e al presidente russo Vladimir Putin, sostiene di avere una regolare corrispondenza con il Pontefice.(Rum)