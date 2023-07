Mediterraneo: Meloni, avviare percorso condiviso di sviluppo e contrastare traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare un percorso condiviso in grado di attuare misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e l’Africa, per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari e per sconfiggere l’attività criminale dei trafficanti di esseri umani. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Animati da questo spirito, siamo onorati di ospitare oggi a Roma la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazione", ha aggiunto la premier. (Res)