Libia: Fratoianni (Avs), interrogazione in Parlamento su atto pirateria Guardia costiera

- "Vogliamo sapere quali iniziative siano state adottate dal governo italiano per garantire maggiore sicurezza ai pescherecci che operano nel Mar Mediterraneo e per evitare ulteriori ed ingiustificati attacchi da parte della Guardia costiera libica. Vogliamo sapere quali urgenti iniziative intenda adottare il governo italiano, anche nelle competenti sedi dell'Unione europea, affinché vengano assunti i necessari e opportuni provvedimenti nei confronti delle autorità libiche in relazione agli attacchi subiti dai pescherecci italiani, compresa la valutazione di una sospensione di ogni sostegno alla Libia". Sono alcune delle domande che l'Alleanza Verdi e Sinistra pone ai ministri degli Esteri, della Difesa e dell'Interno, con un'interrogazione parlamentare, con primo firmatario Nicola Fratoianni, dopo l'atto di pirateria compiuto dalla Guardia costiera libica nei giorni scorsi, utilizzando un assetto navale regalato dal nostro stesso Paese, contro il peschereccio Orizzonte di Siracusa che è stato mitragliato, il cui equipaggio ha subito percosse e il furto di materiale. La guardia costiera libica - si legge in una nota - è sotto accusa, dall'Onu e dalla Corte penale internazionale, per infiltrazioni da parte della stessa criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani tra l'Africa e l'Europa ed è inammissibile che, anche attraverso l'utilizzo di mezzi forniti dal nostro Paese, compia azioni violente ed illegali, sia verso i migranti che verso pescherecci italiani. (Com)