Albania-Nord Macedonia: incontro fra presidenti Begaj e Pendarovski a Pustec

- I presidenti di Albania e Macedonia del Nord, Bajram Begaj e Stevo Pendarovski, si sono incontrati a Pustec. “In qualità di buoni vicini e alleati della Nato, la cooperazione continua tra i nostri due Paesi è indispensabile per raggiungere il nostro obiettivo comune di adesione all'Ue”, ha scritto Begaj su Twitter. Pustec precedentemente noto come Liqenas, è un villaggio nel comune di Pustec, nella contea di Korce, nell'Albania orientale. Situato sulla sponda sud-occidentale del lago di Prespa, ospita gran parte della minoranza macedone in Albania. (Alt)