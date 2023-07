Mediterraneo: premier etiope Ahmed ringrazia Meloni per conferenza a Roma, affrontare problemi alla radice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver convocato la Conferenza Internazionale sullo Sviluppo e la Migrazione. "Sebbene la migrazione per lavoro sia una fonte di occupazione e di sostentamento per i migranti e una risorsa per il loro Paese di origine, la lotta alla migrazione irregolare e ai reati di tratta di esseri umani deve essere affrontata alla radice attraverso investimenti e azioni chiare per alleviare la povertà nei paesi di origine", ha scritto il premier su Twitter. (Res)