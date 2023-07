Migranti: premier Egitto Madbouly, “abbiamo accolto circa il 40% dei rifugiati dal Sudan”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle migrazioni è particolarmente cruciale per l’Egitto, che ospita attualmente più di 9 milioni di migranti e rifugiati, ossia oltre l’8 per cento della popolazione, e ha accolto circa il 40 per cento dei profughi dal Sudan. Lo ha dichiarato il primo ministro della Repubblica araba d’Egitto, Mostafa Madbouly, nel suo intervento alla Conferenza sullo sviluppo e la migrazione, tenutasi oggi a Roma. Secondo quanto riferisce il sito di informazioni “Masrawi”, Madbouly ha aggiunto che migranti e rifugiati in Egitto “godono dell’uguaglianza con gli egiziani nell’accesso ai servizi di base forniti dal governo nei settori dell’istruzione e della sanità ed è garantita loro la libertà di movimento”, malgrado “le sfide economiche crescenti e il sostegno limitato da parte della comunità internazionale”. Del resto, ha spiegato il premier egiziano, il numero di migranti e rifugiati giunti nel Paese è aumentato del 50 per cento rispetto al 2018. L’Egitto, ha aggiunto, essendo “un Paese di origine, di transito e di arrivo delle migrazioni, ha adottato un approccio globale per affrontare la questione della migrazione, promuovendo lo sviluppo economico e sociale nelle zone di provenienza e sensibilizzando riguardo i rischi legati alle migrazioni irregolari”. Inoltre, il governo egiziano si è adoperato per “creare canali di migrazione regolare, contemporaneamente al rafforzamento dei controlli alle frontiere e all’intensificazione della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani”, anche mediante la creazione di un “comitato di coordinamento nazionale per affrontare e impedire questi crimini”. A ciò si è aggiunta, secondo Madbouly, la “protezione delle vittime, che si riflette nel fatto che nessuna imbarcazione con migranti regolari a bordo è salpata dalle coste egiziane dal settembre 2016”. Per questo, il premier egiziano ha sottolineato la necessità di un “approccio globale”, per intervenire sulle “cause profonde del fenomeno della migrazione illegale, tenendo conto delle dimensioni della sicurezza e dello sviluppo e sostenendo gli sforzi per la stabilizzazione delle zone di conflitto”. Inoltre, ha aggiunto Madbouly, è necessario “rafforzare la cooperazione nella gestione dei confini, rispettando il principio della condivisione equa degli oneri e delle responsabilità, per favorire la resilienza delle comunità che accolgono”. A ciò, secondo il premier egiziano, dovrebbero affiancarsi “nuovi strumenti finanziari, in grado di fornire risposte, in modo rapido ed efficace, ai Paesi che affrontano sfide economiche maggiori”. Per affrontare il fenomeno migratorio, come per superare gli ostacoli posti dai cambiamenti geopolitici e geoeconomici in corso, secondo Madbouly, non si può prescindere dalla “cooperazione e dalla solidarietà internazionale”, istituendo “partenariati sostenibili a beneficio delle parti interessate”. (Res)