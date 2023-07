Mattarella: Sisto, gratitudine per impegno instancabile a servizio Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno al presidente Sergio Mattarella. La sua saggezza, il suo equilibrio, la sua grande autorevolezza sono una guida per chi rappresenta le istituzioni e un faro per tutti gli italiani. Un punto di riferimento importante al quale guardiamo con profonda gratitudine per il suo impegno costante e instancabile al servizio dell'Italia". Lo dichiara il viceministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. (Rin)