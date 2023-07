Forza Italia: Ferrante, impegnati a portare a compimento rivoluzione liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il futuro è dei liberali, per i quali lo Stato è al servizio del cittadino e non il contrario. Il futuro è dei moderati, per i quali la responsabilità e l'equilibrio sono scelte etiche prima che politiche. Il futuro è dei riformisti, per i quali governare il Paese significa guardare le prossime generazioni e non le prossime elezioni. Il futuro è dei garantisti, per i quali la giustizia è tale se è giusta e dunque veloce ed equa per ciascun cittadino. Il futuro è degli atlantisti, per i quali l'Occidente è garanzia di democrazia, diritti e libertà. Il futuro è degli europeisti, per i quali l'Europa o è libera e sovrana, con una voce unica in politica estera e di difesa, o semplicemente non è. Rafforza anche Tu la nostra dimora, impegnati per portare a compimento la rivoluzione liberale per la quale nel 1994 è sceso in campo il nostro presidente Silvio Berlusconi. Costruisci il tuo ed il nostro futuro. Aderisci a Forza Italia". Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia, responsabile nazionale Adesioni e sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, in vista della due giorni di tesseramento del 29 e 30 luglio. (Rin)